POL-GM: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bonn und der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Waldbröl (ots) - Nach einem körperlichen Angriff am 11.12. in Waldbröl ist am gestrigen Donnerstag (22.12.) ein 29-jähriger Marokkaner seinen Verletzungen erlegen. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge und suchen dringend weitere Zeugen.

Wie bereits berichtet kam es in der Nacht des 11.12. um 2:45 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Marokkanern und Gästen einer Diskothek in der Brölbahnstraße. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung vor dem Eingangsbereich der Diskothek verlagerte sich der Streit wenige Meter weiter in Richtung Busbahnhof. Mehrere Personen griffen den 29-Jährigen dort an, der sich dabei schwere Kopfverletzungen zuzog. Der 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht, wo er am 22.12. an den Folgen dieser Verletzungen verstarb. Im Rahmen der rechtsmedizinischen Begutachtung des Opfers wurde stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf sowie schwere innere Verletzungen festgestellt. Unklar ist bislang, wie die Verletzungen entstanden sind.

Das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach und die Staatsanwaltschaft Bonn arbeiten intensiv an der Aufklärung der Tat. In diesem Zusammenhang werden dringend weitere Zeugen benötigt. Nach bisherigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass es weitere Augenzeugen der Geschehnisse gibt, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben.

Wer kann Angaben zum Geschehensablauf oder zur Identität der Beteiligten machen?

Zeugen, die sich zur Tatzeit (11.12.) im Bereich des Busbahnhofs oder in der Nähe aufgehalten haben melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Telefonnummer: 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell