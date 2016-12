POL-GM: Ladendetektiv angegriffen

Waldbröl (ots) - Ein 26-Jähriger aus Waldbröl geriet am Donnerstag (22.12.) in einem Lebensmittelmarkt an der Gerberstraße ins Visier eines Ladendetektives. Der 32-jährige Detektiv sprach den Waldbröler an, als dieser im Begriff war das Geschäft zu verlassen. Sofort griff der Verdächtige den Detektiv mit Faustschlägen an und die Männer stürzten bei einem Gerangel zu Boden; dabei zog sich der Detektiv leichte Verletzungen zu. Mit Hilfe von Passanten konnten die Angriffe des 26-Jährigen unterbunden werden. Die hinzugerufene Polizei nahm den Beschuldigten zunächst fest; nach Klärung der Identität konnte er die Polizeiwache später wieder verlassen.

