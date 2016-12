POL-GM: Weißer BMW flüchtet

Reichshof (ots) - Leichte Verletzungen zog sich der 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW zu, dessen Fahrer flüchtete. Der 16-Jährige aus Reichshof war gegen 15:30 Uhr am Donnerstag (22.12.) auf der L 96 von Hespert kommend in Richtung Obersteimel unterwegs. Nach seinen Angaben kam ihm in einer Rechtskurve ein weißer BMW zum Teil auf seinem Fahrstreifen entgegen, so dass es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge kam. Der junge Kradfahrer kam hierdurch zu Fall. Ohne anzuhalten setzte der BMW seine Fahrt in Richtung Hespert fort. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell