POL-GM: Geparkten PKW beschädigt

Bergneustadt (ots) - Auf einem an die Straße Voßbicke angrenzenden Parkplatz beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen PKW der Marke Renault. Nach polizeilicher Schätzung entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zu dem im Zeitraum von 22:00 Uhr am Mittwoch und 10:30 Uhr am Donnerstag (22.12.) geschehenen Unfall nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell