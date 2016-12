POL-GM: Einbrecher scheiterten an Terrassentür

Gummersbach (ots) - In der Zeit von Montag- bis Mittwochabend versuchten Unbekannte in ein Reihenhaus an der Friedensstraße einzubrechen. Die angegangene Terrassentür war jedoch mit einem guten Einbruchsschutz versehen, so dass die Täter unverrichteter Dinge von ihrem Vorhaben abließen. Die Polizei bittet bei Feststellung von verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen um sofortige Mitteilung unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell