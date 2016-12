POL-GM: Fußgänger bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Wipperfürth (ots) - Am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr kam es auf der Gaulstraße hinter der Einmündung Langenbick stadtauswärts zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger. Ein 20-jähriger Wipperfürther PKW-Fahrer fuhr auf der Gaulstraße in Richtung Lindlar und übersah dabei einen 85-jährigen Wipperfürther Senior, der die Straße überquerte. Bei dem Aufprall wurde der Fußgänger schwer verletzt. Die Gaulstraße musste über eine Stunde zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Zur Ermittlung der Ursache wurde das Unfallaufnahmeteam der Polizei Oberberg hinzu gezogen. Der Sachschaden am PKW betrug ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell