POL-GM: Bargeld erbeutet

Wiehl (ots) - Bei einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Talblick erbeuteten Einbrecher am Dienstagabend (20.12.) Bargeld. Wie die Täter zwischen 18 und 19 Uhr in die Wohnung gelangten, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter der kostenfreien Notrufnummer 110 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell