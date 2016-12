POL-GM: Keine Beute bei Einbruch

Bergneustadt (ots) - In ein freistehendes Einfamilienhaus in der Wiedeneststraße brachen Unbekannte am Dienstag (20.12.) in der Zeit zwischen 06:30 und 19:00 Uhr ein. Zugang zum Haus verschafften sich die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster. Sie fanden aber offenbar nichts Lohnenswertes und verschwanden ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen erbittet die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell