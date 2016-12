POL-GM: Geldbörse beim Einkauf entwendet

Wipperfürth (ots) - Auf ungewöhnliche Weise erbeuteten Diebe in einem Lebensmitteldiscounter an der Lenneper Straße am Dienstag (20.10.) ein Portemonnaie samt Inhalt. Die 74-jährige Geschädigte hatte ihre Stofftasche am Einkaufswagen befestigt. Als sie gegen 13:40 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, musste sie allerdings feststellen, dass jemand die Tasche unbemerkt aufgeschnitten und die Geldbörse gestohlen hatte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell