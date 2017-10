POL-EU: Polizei sucht Ladendiebe mit Foto

Täter und Täterin mit Kinderwagen Bild-Infos Download

Euskirchen (ots) - Die Polizei sucht einen Mann und eine Frau, die am 26. Juni in zwei Aldi Filialen in Euskirchen jeweils 16 Flaschen Ramazotti entwendet haben. Der Mann legte die Flaschen in einen Kinderwagen, der von der Frau geschoben wurde. Beide verließen die Filialen, ohne den Warenwert von 175,84 zu zahlen. Wer kennt die Personen oder kann Angaben hierzu machen. Hinweise bitte an die Polizei Euskirchen unter Telefon 02251 799-571 oder 02251 799-0.

