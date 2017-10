POL-EU: Kompletter Satz Winterreifen gestohlen

53909 Zülpich (ots) - Am frühen Samstagmorgen (02.00 Uhr) bemerkte der Reifeneigentümer, der in seiner Garage an der Wichterichter Straße eingelagerten Winterreifen, deren Diebstahl. Unbekannte hatten in der Nacht zuvor aus der unverschlossenen Garage die Kompletträder entwendet.

