POL-EU: Leerstehendes Gebäude stand in Flammen

53919 Weilerswist (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache stand am Freitagmittag (13.10 Uhr) ein Bahnwärterhaus an der Bahnstrecke Köln (hier: Weilerswist, Bahnhofsallee) in Flammen. Das Gebäude wird schon seit geraumer Zeit nicht mehr genutzt. Die hinzu gerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

