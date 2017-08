POL-EU: Unter Drogen und Alkohol Unfall verursacht

53879 Euskirchen (ots) - Dienstagmittag (13.44 Uhr) befuhr ein 20-Jähriger aus Rheinbach mit seinem Pkw den Keltenring vom Jülicher Ring zur Kölner Straße. Nach Aussage von Zeugen lenkte er plötzlich sein Fahrzeug nach links und fuhr am linken Straßenrand auf ein geparktes Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Rheinbacher. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1.38 Promille. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten einen Zerkleinerer für Marihuana. Der Rheinbacher gab dann an, am Vortag auch Drogen konsumiert zu haben. Ihm wurde auf der Polizeiwache Eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

