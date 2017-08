POL-EU: Unbekannte verursachen hohen Sachschaden

53879 Euskirchen (ots) - Einen Schaden im knappen fünfstelligen Bereich verursachten Unbekannte über das vergangene Wochenende. Eine Baufirma stellte auf ihrer Baustelle an der Franziskusschule am Eifelring Baumaschinen ab. Unbekannte betraten den Schulhof und beschädigten drei Baumaschinen. An einem Bagger schlugen sie die Frontscheibe ein. An einem weiteren Bagger durchschnitten sie die offen sichtbaren Hydraulikschläuche. Den Tank einer Rüttelplatte befüllten sie mit Sand.

