POL-EU: Zwei Kräder zusammengestoßen

53940 Hellenthal (ots) - Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) befuhr ein 16-Jähriger aus Zülpich mit seinem Kleinkraftrad die Landstraße 203 von Sistig nach Reifferscheid. In einer Rechtskurve, Höhe der Ortschaft Wollenberg, verbremste sich der Jugendliche. Das Hinterrad seines Fahrzeuges blockierte und er rutschte so in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit einem entgegen kommenden Krad eines 61-Jährigen aus Geilenkirchen zusammen. Beide Fahrzeugführer stürzten auf den Asphalt. Rettungswagen brachte sie in Krankenhäuser.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell