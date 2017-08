POL-EU: Kradfahrer überfährt Mülltonne und flüchtet

53881 Euskirchen- Frauenberg (ots) - Am späten Sonntagabend (22.15 Uhr) befuhr ein 24-Jähriger aus Euskirchen mit seinem Krad die Nideggener Straße aus Oberwichterich in der Ortslage Frauenberg. Nach Angaben von Zeugen fuhr der Euskirchener plötzlich gegen eine, vor einem Anwesen abgestellten, Mülltonne. Dadurch kam er zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Als Zeugen ihm halfen, bemerkten sie starken Alkoholgeruch beim Verunfallten. Als man ihm dann noch eröffnete, dass man die Polizei benachrichtigt habe, flüchtete der Mann zu Fuß. Vorher hatte er noch versucht das Kennzeichen vom Zweirad abzureißen. Durch eine Polizeistreife konnte der flüchtige Fahrer dann in der Ortslage Frauenberg aufgefunden werden. Dem alkoholisierten Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Euskirchener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug war. Das angebrachte Kennzeichen lag als gestohlen ein. Fahrzeugrahmen und Motornummer passten nicht zusammen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell