POL-EU: Mann stürzt in Sägewerk und verletzt sich

Schleiden-Harperscheid (ots) - Mit Rückenverletzungen wurde am Donnerstag (10.30 Uhr) ein 45-jähriger Mann aus Blankenheim nach einem Arbeitsunfall in einem Sägewerk ins Krankenhaus gebracht. Er arbeitete an einer Bretterstapelanlage. Beim Wechseln eines Sägeblattes rutschte er aus und stürzte. Dabei zog er sich die Verletzungen zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell