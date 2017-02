POL-EU: Mann nach Sprung von Brücke verletzt

Euskirchen-Wißkirchen (ots) - Am Donnerstag (23.37 Uhr) sprang ein 22-jähriger Mann mazedonischer Herkunft von der Brücke der Bundesstraße 266 über der Autobahn 1 bei Wißkirchen. Er fiel auf die rechte Fahrspur in Richtung Köln. Verletzt wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten Verkehrsteilnehmer einen dunkel gekleideten Mann auf dem Beschleunigungsstreifen in Richtung Köln gemeldet. Nach Suche mehrerer Streifenwagen wurde der Mann auf der Bundesstraße 266, in Höhe des dortigen "Starenkastens" gesichtet und angesprochen. Als die Beamten ihn in den Streifenwagen bringen wollten, um ihn aus der Gefahrenzone der Straße zu entfernen, rannte der 22-Jährige weg. Er lief über die Bundesstraße und sprang über das dortige Brückengeländer etwa 6 Meter in die Tiefe. Die Autobahn wurde sofort gesperrt, so dass ein Überfahren der Person verhindert werden konnte. Der noch ansprechbare Mann wurde vor Ort notärztlich behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Ob er in suizidaler Absicht über das Geländer sprang oder die Orientierung verloren hatte, ist unklar. Er ist zurzeit in der zentralen Unterbringungseinrichtung für Asylbewerber auf der Thomas-Esser-Straße untergebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell