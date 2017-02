POL-EU: Polizei sucht Ladendiebe

Euskirchen (ots) - Am 10. November 2016 betraten eine männliche und eine weibliche Person den DM-Markt in Mechernich-Kommern. Hier nahm die weibliche Person zahlreiche hochwertige Kosmetika im Wert von 390,- Euro aus der Auslage und steckte diese zunächst in die Jackentasche. In einem anderen Gang im Verkaufsraum verstaute sie später die Kosmetikartikel in eine mitgeführte Umhängetasche. Während des Diebstahls blieb die männliche Person in unmittelbarer Nähe und deckte die Tat. Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Angaben hierzu machen? Hinweise an die Polizei Euskirchen Telefon 02251 799-736 oder 02251 799-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell