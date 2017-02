POL-EU: Holzdecke entzündet sich durch Kachelofen

Schleiden-Harperscheid (ots) - Am Mittwoch (21.15 Uhr) musste die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus auf der Straße "Rosenhügel" ausrücken. Hier hatte sich eine hölzerne Zwischendecke des Hauses entzündet. Die Ursache war vermutlich ein Hitzestau an einem Kachelofen. Aufmerksam wurde die 28-jährige Bewohnerin, als Rauch aus der Deckenbeleuchtung und aus den Steckdosen austrat. Sie alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Die Frau wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell