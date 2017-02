POL-EU: Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Zülpich (ots) - Mit schweren Kopfverletzungen wurde am Dienstag (14.05 Uhr) ein 61-jähriger Mann aus Zülpich nach einem Unfall auf der Bonner Straße ins Krankenhaus gebracht. Er wurde auf dem Fußgängerüberweg in Höhe der Chlodwigstraße von einem Pkw erfasst. Der 77-jährige Fahrer aus Zülpich war stadtauswärts unterwegs. Den Fußgänger, der aus Richtung Chlodwigstraße die Bonner Straße überquerte, hatte er nach eigenen Angaben nicht gesehen. Der Mann wurde gegen die Frontscheibe geschleudert und stürzte anschließend zu Boden. Nach Zeugenaussagen befand sich der Fußgänger beim Zusammenstoß in Mitte der Fahrbahn.

