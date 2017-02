POL-EU: Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Euskirchen (ots) - Drei leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Dienstag (13.15 Uhr) auf der Frauenberger Straße Höhe Monschauer Straße. Ein 50-Jähriger aus Kölkn war mit seinem Pkw auf der Frauenberger Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Monschauer Straße hielt er wegen der Rotlicht zeigenden Ampel an. Dies erkannte eine hinter ihm fahrende 61-jährige Frau aus Euskirchen zu spät. Sie fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Pkw auf. Durch den Aufprall verletzten sich beide Fahrer und der 43-jährige Beifahrer aus Euskirchen im Auto des Kölners leicht. Der 43-Jährige und die Euskirchenerin wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell