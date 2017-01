POL-EU: Ackerschlepper gestohlen

53909 Zülpich (ots) - Montagvormittag (11.00 Uhr) bemerkte der Werkstattleiter eines Agrarhandels den Diebstahl von drei hochwertigen Ackerschleppern. Die drei Traktoren waren auf dem Firmengelände an der Straße "Am Meilenstein" abgestellt. In der Nacht zu Sonntag öffneten Unbekannte ein das Grundstück umfriedendes Zaunelement. Die Traktoren wurden dann kurzgeschlossen und offenbar über ein Nachbargrundstück verladen. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

