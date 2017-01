POL-EU: In Lagerhalle eingebrochen

53879 Euskirchen (ots) - Mehrere Arbeitsmaschinen sowie ein Fahrrad entwendeten Unbekannte aus einer Lagerhalle an der Rudolf- Diesel- Straße. Samstagnachmittag war dem Eigentümer der Halle eine aufgebrochene Eingangstür aufgefallen. Er konnte den Diebstahl eines neuwertigen Kühlschranks feststellen. Vor einem Monat war er das letzte Mal in der Lagerhalle gewesen. Bei dieser Anzeigenerstattung gab er den anwesenden Polizeibeamten weitere Einbrüche an. So wären in der Vergangenheit mehrere Arbeitsmaschinen sowie ein Fahrrad entwendet worden. In diesen Fällen habe er aber bisher keine Anzeige erstattet.

