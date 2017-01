POL-EU: Pkw aufgebrochen

53894 Mechernich- Kommern (ots) - Einen hochwertigen Laptop sowie ein ebenfalls neuwertiges Handy erbeuteten Pkw- Aufbrecher in der Nacht zum Sonntag. Der Fahrzeugnutzer hatte den Pkw in seiner Hofeinfahrt an der Straße "In den Gärten" abgestellt. Als er das Fahrzeug Sonntagmorgen nutzen wollte, bemerkte er den Aufbruch und den Diebstahl des Handys und des Laptops.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell