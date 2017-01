POL-EU: Wohnungseinbrüche

Kreis Euskirchen (ots) - Am Freitag zwischen 17.00 Uhr und 23.10 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein am Weilerswister Rotdornweg gelegenes Einfamilienhaus ein. Der Zugang erfolgte über eine Kellertür, die die Täter gewaltsam geöffnet hatten. Sie entwendeten Schmuck.

Lediglich zu einem Versuch kam es in der Brügger Straße in Lommersum. Unbekannte hatten den Bewegungsmelder für die Außenbeleuchtung zerstört, waren jedoch nicht in das Haus eingedrungen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag.

Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen zerstörten Unbekannte Am Schwalbenberg in Kommern-Süd eine Fensterscheibe eines Wohnhauses und durchsuchten die Wohnräume. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Auch ein Haus an der Kölner Straße in Gemünd wurde durch Einbrecher heimgesucht, die am Samstag zwischen 13.00 Uhr und 23.00 Uhr die Verglasung eines Fensters zerstört und danach das Haus betreten hatten. Entwendet wurde Schmuck.

