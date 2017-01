POL-EU: Brand beschädigt Gewächshaus

53881 Euskirchen- Frauenberg (ots) - Donnerstagmittag (13.15 Uhr) bemerkte ein Zeuge bei Arbeiten in seinem Garten Brandgeruch. Als er nach der Ursache suchte, erkannte er bei seinem Nachbarn an der Straße "Altwerk" ein brennendes Gartenhaus. Er informierte die Rettungsdienste. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das mittlere Gewächshaus von insgesamt fünf Häusern wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Ein direkt angrenzendes wurde leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt in vierstelligen Bereich. Ein technischer Defekt kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun nach der Brandursache.

