POL-EU: Münzsammlung gestohlen

53919 Weilerswist (ots) - Bei einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Limburger Straße erbeuteten die Diebe eine Münzsammlung. Die Diebe hatten Dienstagnachmittag ein Fenster aufgehebelt und so das Haus betreten. Auf ihrer Suche nach Beute fanden sie die Münzsammlung des Hauseigentümers. Diese nahmen die Diebe mit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell