POL-EU: Einbruch ist für Betroffene ein Schock - Vortrag "Sicher Wohnen."

Euskirchen (ots) - Der nächste Beratungstermin "Einbruchschutz geht alle an! Sicher Wohnen." der Euskirchener Polizei findet am

Donnerstag, 26. Januar 2017 um 19.00 Uhr

in den Räumen der Kriminalpolizei, Zimmer 132, Kölner Straße 76, 53879 Euskirchen statt. Die Beratung erfolgt kostenfrei. Landesweit sind Einbrecher weiter aktiv. Es wurden immer wieder Fälle bekannt, wo die Täter durch nicht verschlossenen Haustüren oder gekippte Fenster in Gebäude eindrangen. Durch sorgfältiges Abschließen von Türen und Verriegeln von Fenstern erschweren Sie Einbrechern das Handwerk erheblich. Aus diesem Grunde informiert die Kreispolizeibehörde Euskirchen (Kommissariat Zentrale Kriminalitätsbekämpfung - Kriminalitätsvorbeugung / Opferschutz) in einem kostenfreien Vortrag zum Thema "Sicher Wohnen", in dessen Mittelpunkt die technische Sicherheit von Häusern und Verhaltenstipps für die Bürger stehen. Seien Sie wachsam! - Eine gute Nachbarschaft schützt! - Verhalten Sie sich sicherheitsbewusst und nutzen alle Sicherungseinrichtungen! - Jeder Hinweis ist wichtig und erwünscht! - Wählen Sie 110 und teilen verdächtige Beobachtungen mit!

Generelle Informationen und Präventions-Tipps der Polizei sind auch unter www.polizei-beratung.de abrufbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell