POL-EU: Mechernicher nach Alleinunfall schwer verletzt

53925 Kall- Golbach (ots) - Montagmorgen (06.30 Uhr) befuhr ein 28-Jähriger aus Mechernich mit seinem Pkw die Landstraße 105 von Kall nach Golbach. In einer Rechtskurve kam er nach eigenen Angaben aufgrund von Straßenglätte ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam er nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich, prallte in den Straßengraben und wurde aufgrund der Wucht des Einschlages zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Hier blieb der Pkw auf dem Dach liegen. Während der Unfallaufnahme wurde die Landstraße komplett gesperrt. Der Verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell