POL-EU: Altes Fahrrad wurde Einbrechern zum Verhängnis

Euskirchen (ots) - In der Nacht zum Montag schlugen zwei polizeibekannte Männer die Scheibe eines Sekond-Hand-Shops auf der Roitzheimer Straße ein. Sie durchsuchten die Räume und nahmen 20 Uhren mit. Als der Inhaber den Einbruch bemerkte, gab er bei der Polizei an, dass am Tag zuvor zwei Personen ihm ein altes Fahrrad angeboten hätten. Zudem hätten sie sich im Geschäft merkwürdig verhalten. Der Mann fotografierte die Ausweise der Personen. Die beiden 24 und 40-jährigen Männer aus Euskirchen wurde von einer Streife überprüft, wobei die entwendeten Uhren gefunden wurden. Beide wurden vorläufig festgenommen. Am 17. Januar waren beide bereits nach einem Einbruch in einen Pkw festgenommen worden. Aufgrund der fortgeführten Straftaten der beiden Männer hofft die Polizei nun auf deren Freiheitsentziehung durch den Haftrichter.

