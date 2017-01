POL-EU: Fußgängerin auf Überweg von Pkw erfasst und schwer verletzt

Schleiden (ots) - Montagmorgen (6.47 Uhr) wurde im Kreuzungsbereich Luxemburger Straße/Aachener Straße eine Fußgängerin von einem Pkw angefahren und schwer verletzt. Der 66-jährige Autofahrer befuhr die Luxemburger Straße aus Richtung Nierfeld in Richtung Aachener Straße. Im Kreuzungsbereich nutzte er die Rechtsabbiegerspur in Richtung Mauel. Die 51-jährige Fußgängerin aus Schleiden befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Überweg im Bereich der Abbiegespur. Hier wurde sie vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. In welche Richtung die Frau unterwegs war, konnte wegen unterschiedlicher Zeugenaussagen nicht geklärt werden. Der Autofahrer gab an, die Fußgängerin nicht gesehen zu haben.

