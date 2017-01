POL-EU: Brand in Reihenhaus

Weilerswist (ots) - Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, wurde ein Brand in einem Reihenhaus am Metternicher Höhenweg gemeldet. Das Feuer war im Keller ausgebrochen. Ein dort anwesender Hausbewohner hatte vor Alarmierung der Feuerwehr vergeblich versucht, den Brand zu löschen und schließlich das Haus verlassen. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Untergeschoss brannte völlig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 100000 Euro geschätzt.

