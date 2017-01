POL-EU: Einbruch in Lagerhalle

Weilerswist (ots) - Bei einem Einbruch in die Lagerhalle einer Firma in Weilerswist-Ottenheim wurden Werkzeugmaschinen erbeutet. Die Täter hatten zuvor einen rückwärtigen Zugang aufgebrochen. Bemerkt wurde der Einbruch am Samstagmorgen.

