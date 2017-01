POL-EU: Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet

Euskirchen (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen versuchten Unbekannte Terrassentüren eines Einfamilienhauses in der Hauffstraße in Euskirchen-Wüschheim aufzubrechen. Die Türen hielten jedoch Stand. Am Freitag, gegen 20.00 Uhr, wurde ein vollendeter Einbruch in ein Wohnhaus in der Gebrüder-Grimm-Straße in Wüschheim festgestellt. Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. In der Zeit vom Mittwochnachmittag bis zum Samstagabend brachen bisher unbekannte Täter die Tür eines Reihenhauses in der Weilerswister Mozartstraße auf. Diverse Räumlichkeiten wurden durchsucht. Hinweise zur Beute liegen derzeit nicht vor. Bei einem Einbruch in Euskirchen erbeuteten die Täter u. a. elektronische Geräte. Sie hatten sich gewaltsamen Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Gansweide verschafft. Am Samstagabend, gegen 18.50 Uhr, wurde die Bewohnerin eines Reihenhauses in der Kuchenheimer Straße in Euskirchen-Kuchenheim durch ein Knallgeräusch aufgeschreckt. Unbekannte hatte eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen. Personen wurden nicht beobachtet. Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251-7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell