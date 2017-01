POL-EU: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Bad Münstereifel (ots) - Am Freitag (6.25 Uhr) verletzten sich zwei Personen nach einem Zusammenstoß ihrer Pkw auf der Landstraße 11. Eine 40-Jährige aus Bad Münstereifel war unterwegs aus Richtung Kirspenich in Richtung Landstraße 194. In Höhe der Ortslage Arloff geriet sie in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie frontal gegen den Pkw einer ihr entgegen kommenden 43-jährigen Frau aus Mechernich. Durch den Aufprall verletzten sich beide Frauen leicht und wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

