POL-EU: 16-Jährige von Pkw erfasst

Bad Münstereifel-Iversheim (ots) - Mit einem gebrochenen Fuß musste am Freitag (7.35 Uhr) eine 16-jährige Schülerin aus Bad Münstereifel nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Landstraße 194 ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor wollte sie die Landstraße über die Fußgängerfurt in Höhe der Euskirchener Straße in Richtung Bahnhof überqueren. Dabei wurde sie vom Pkw einer 26-Jährigen aus Zülpich erfasst. Die Frau war unterwegs in Richtung Bad Münstereifel. Nach ihren Angaben konnte sie die Schülerin nicht rechtzeitig erkennen, da sich links neben ihr ein Pkw befand, der in die Euskirchener Straße abbog. Trotz einer Vollbremsung erfasste der Pkw die Schülerin noch mit dem rechten Vorderrad am Fuß.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell