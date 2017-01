POL-EU: 65-Jähriger tödlich verunglückt

53881 Euskirchen- Euenheim (ots) - Am frühen Freitagmorgen (05.13 Uhr) befuhr ein 65-Jähriger aus Mechernich mit seinem Auslieferungsfahrzeug die Landstraße 178 von Billig nach Euenheim. Bei Arbeitsbeginn hatte der Mann gegenüber Kollegen schon über Übelkeit geklagt. Mit seinem Bäckerreifahrzeug fuhr er in einer Rechtskurve geradeaus gegen einen Baum. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mechernichers feststellen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist ein internistischer Hintergrund nicht aus zu schließen. Da die zur Auslieferung bestimmten Backwaren nicht den Bestimmungsort in Zülpich erreichten, machten sich Kollegen auf die Suche nach dem 65-Jährigen. Sie fanden dann die Unfallstelle und informierten auch die Rettungsdienste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell