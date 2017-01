POL-EU: Auto zu billig angeboten

Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (15 Uhr) bot ein 57 Jähriger aus Zülpich einem 43 Jährigen aus Euskirchen einen Mercedes etwa 12.000 Euro unter Neupreis an. Dem vermeintlichen Käufer kam dies merkwürdig vor und verständigte die Polizei. Eine Überprüfung ergab, dass der PKW in Köln unterschlagen worden war. Wie der vermeintliche Verkäufer in den Besitz des Fahrzeugs kam, ist noch unbekannt. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Der Mercedes hat einen Zeitwert von etwa 39.000 Euro.

