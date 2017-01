POL-EU: Polizei sucht unbekannten EC-Karten Dieb

1 weiterer Medieninhalt

Euskirchen (ots) - Am 19.10.2016 hob ein unbekannter Mann mit einer EC-Karte an einem Geldautomaten der Kreissparkasse Euskirchen mehrere Geldbeträge in einer Gesamthöhe von 700 Euro ab. In den Besitz der Karte war er zuvor unberechtigt auf unbekannte Weise gelangt. Am Geldautomat wurde er von einer Videokamera aufgenommen. Auffällig ist besonders sein mitgeführter Rucksack. Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu der Person oder dem markanten Rucksack machen? Hinweise bitte an die Kripo Schleiden unter Telefon 02251 799-740 oder 02251 799-0.

