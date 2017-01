POL-EU: Wegen Alkohol Kreisverkehr übersehen

Euskirchen-Flamersheim (ots) - Am Mittwoch (19.49 Uhr) kam es im Kreisel Flamersheim zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine Person verletzte sich dabei schwer. Ein 62-jähriger Mann aus Euskirchen war mit seinem Pkw unterwegs auf der Landstraße 11 aus Richtung Kirchheim in Richtung Kreisel. Den Kreisel erkannte er nach eigenen Angaben zu spät und fuhr nahezu ungebremst in den Kreisverkehr ein. Hier prallte er gegen die Beifahrerseite des Pkw einer 32-Jährigen aus Euskirchen, die sich bereits im Kreisel befand. Sie kam aus Richtung Euskirchen und wollte in Richtung Flamersheim weiterfahren. Die Frau verletzte sich dabei und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Da der Mann nach Alkohol roch, wurde ein Alkotest durchgeführt, der 0,86 Promille ergab. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

