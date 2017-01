POL-EU: Mechanische Sicherung mit Erfolg

53909 Zülpich (ots) - Offenbar wegen mechanischer Sicherung an Türen und Fenstern gelangten Diebe nicht in einen Bürotrakt an der Kölnstraße. Als der Eigentümer Montagmorgen in sein Büro kam, bemerkte er an einem Fenster sowie an einer Seitentür Hebelspuren eines Werkzeuges. Über die vergangene Woche hatten offenbar Unbekannte versucht ein Fenster und die Außentür des Büros aufzuhebeln. Dies gelang ihnen offensichtlich nicht. Fenster und Türen des Geschäftsraumes waren mit sogenannten Pilzzapfen ausgestattet. Die Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde weist in ihren Vorträgen unter anderem auch auf diese mechanische Sicherungsmöglichkeit hin. Beratungstermine der Kriminalprävention der Polizei Euskirchen finden sie im Internet unter www.polizei.nrw.de/euskirchen

