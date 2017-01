POL-EU: Bande auf Diebestour

53879 Euskirchen (ots) - Fünf Paar Schuhe und zwei Geldbörsen fanden Polizeibeamte bei Ladendieben. In einem Schuhhaus an der Roitzheimer Straße war eine Dame nach passieren der Sicherheitsschleuse aufgefallen. Es wurde Alarm ausgelöst. Bei der Kontrolle wurden in der Handtasche der Rumänin ein Paar nicht bezahlte Schuhe aufgefunden. In Begleitung der jungen Frau war eine weitere Dame. Polizeiliche Ermittlungen vor Ort brachten auch einen Mann mit einem Fahrzeug in Zusammenhang mit den beiden Frauen. Bei der Inaugenscheinnahme des Pkw wurden weitere Beutestücke aufgefunden. Dabei handelte es sich um vier weitere Paar Schuhe sowie zwei Geldbörsen, welche nicht den Beteiligten zu zuordnen waren. Im Pkw des Weilerswister wurden gesiegelte Pkw- Kennzeichen aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass der aktuelle Halter des Pkw diese als gestohlen gemeldet hatte. Die Kennzeichen sowie die Diebesbeute wurden sichergestellt. Gegen die Beteiligten wurde Strafanzeige erstattet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell