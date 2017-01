POL-EU: Auto gestohlen

53919 Weilerswist (ots) - Einen hochwertigen Pkw stahlen Unbekannte am Sonntagabend. Die Eigentümerin hatte ihn am Sonntagabend (20.15 Uhr) an der Grabenstraße abgestellt. Gegen 23.50 Uhr wurden gesiegelte Kennzeichen aufgefunden. Polizeiliche Ermittlungen beim Versicherungsnehmer ergaben, dass die Tochter den Pkw in Gebrauch habe. Ein telefonischer Kontakt des Vaters zu seiner Tochter sorgte dann für eine Nachschau am Pkw. Die Tochter stellte nun fest, dass ihr Fahrzeug gestohlen worden war. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

