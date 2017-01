POL-EU: Mit 1,2 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Euskirchen (ots) - Alkoholisiert kam am Sonntagmorgen (8.44 Uhr) ein 24-Jähriger aus Euskirchen auf der Kreisstraße 21 mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Unterwegs aus Richtung Kleinbüllesheim verlor er in Höhe der Einmündung zur Bundesstraße 56 auf nasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinab. Danach prallte er mit der Fahrzeugfront in ein Feld und kam nach 30 Metern zum Stillstand. Ein Alkotest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell