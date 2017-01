POL-EU: Brand in einem Einfamilienhaus

Weilerswist (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, brannte eine Gastherme in einem Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Weilerswist komplett aus. Das im Dachgeschoss untergebrachte Gerät wurde vom Hausbewohner selbst sowie der Feuerwehr zeitnah gelöscht, so dass es nur zu leichteren Schäden am Dachstuhl kam. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell