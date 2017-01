POL-EU: Reifen zerstochen

Zülpich (ots) - In der Nacht zum Samstag kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an mindestens sechs Pkw. An den geparkten Fahrzeugen hatten ein oder mehrere unbekannte Täter jeweils ein oder zwei Reifen zerstochen. Eine Zeugin hatte in der Düsseldorfer Straße zwischen 03.30 Uhr und 03.45 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen. Die betroffenen Pkw waren auf der Düsseldorfer, der Krefelder, der Rövenicher Straße sowie auf der Kangasalastraße abgestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell