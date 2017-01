POL-EU: Diebstahlsdelikte auf Autobahnrastplätzen

Weilerswist (ots) - In der Nacht zum vergangenen Freitag wurde auf dem Rastplatz Am Blauen Stein West an der Autobahn 61 die Plane eines Sattelzuges aufgeschnitten. Die bisher unbekannten Täter entwendeten Schuhe der Marke Esprit in großer Menge. Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Eurobereich. In derselben Nacht wurde an einem Lkw der Tankdeckel aufgebrochen. Mehrere 100 Liter Diesel wurden abgepumpt. Tatort war der Rastplatz Oberste Heide Ost an der Autobahn 1.

