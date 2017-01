POL-EU: Wohnungseinbrüche

Euskirchen, Weilerswist (ots) - Am Freitagabend drangen Unbekannte in ein Reihenhaus im Winkelpfad in Euskirchen ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Bewohnerin, die sich zur Tatzeit im Gebäude befand, war gegen 20.10 Uhr durch verdächtige Geräusche auf das Geschehen aufmerksam geworden, wobei es jedoch zu keinem Kontakt mit den Tätern kam. Erbeutet wurde Bargeld. Am Samstagabend, zwischen 17.45 Uhr und 19.00 Uhr, drangen Einbrecher in ein Wohnhaus in Weilerswist-Großvernich ein, nachdem sie eine Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten. Sie durchsuchten diverse Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Musikinstrumente. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251-7990 entgegen.

