POL-EU: Diebe bei Einbruch überrascht

53879 Euskirchen (ots) - Am frühen Freitagmorgen (02.55 Uhr) bemerkte ein Bewohner der Neustraße ein auffallendes Geräusch. Er dachte zunächst an Sturmgeräusche. Trotzdem hielt er Nachschau. Nun erkannte er an einem Juweliergeschäft eine männliche Person. Diese war dabei mit einem Bolzenschneider das Rollgitter des Geschäfts zu öffnen. Etwas entfernt vom Tatort erkannte er eine weitere Person, die offensichtlich schmiere stand. Er informierte die Polizei. Bevor diese eintraf, entfernten sich die beiden Männer. Die Diebe waren nicht ins Geschäft gelangt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell